Marcos García Montes habla tras el final del juicio contra Daniel Sancho: "Se han dicho cosas que no han existido, como que me he entrevistado con el fiscal cenando con él, barbaridades"

El letrado nos cuenta que el presidente del tribunal les ha comunicado que la sentencia se leerá en concreto el 29 de agosto a puerta cerrada: "Parecía que el veredicto se iba a adelantar, pero al final no". Ellos han pedido dos meses para hacer alegaciones "con sentido común" y les han dado un plazo de un mes para que presenten unos documento que han quedado pendientes.

García Montes respondía a los rumores que se han generado durante el juicio y pedía que nos ciñéramos a lo que se ha probado: "Me interesa lo que han dicho los médicos forenses, dijeron que no se podía saber la fecha o data de la muerte, tampoco la forma o el mecanismo de la muerte pero sí un golpe en el occipital", decía y añadía que, según los médicos, este tipo de contusión genera una hemorragia que produciría "una pérdida de consciencia inmediata" y después "la muerte en tres minutos".

De esta manera, negaba lo que se ha dicho, que Daniel habría esperado una hora viendo agonizar a Edwin Arrieta: "La persona que ha informado de esto es falso porque lo he contrastado de nuevo con nuestros asesores y los médicos dijeron que hubiera perdido la consciencia y que en tres minutos fallecido". Es más, añadía que el golpe no fue con un objeto sino por una caída en la que se habría golpeado con algo.

"Se han llegado a decir cosas que no han existido como que me he entrevistado con el fiscal cenando con él, barbaridades", se quejaba Marcos García Montes.