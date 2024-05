Ana Rosa defiende el criticado concierto de Madonna en Copacabana: "No me gusta que estemos en una época de censuras"

Ana Rosa ha sido muy clara y es que nadie está obligado a ver sus conciertos y sus actuaciones siempre han sido así: "Nadie está obligado a verlo y si Madonna no escandaliza no sería Madonna". Además, ha explicado que esta harta de que haya una censura continua: "A mí lo que no me gusta es que estamos en una época de censuras de todas partes, de que no se puede hacer nada, no se puede besar, no se puede fumar, no se puede f..., no se puede nada. Entonces que ella llegue y lo vuelva a hacer pues es que lo ha hecho siempre".