Habla la mujer acusada de darle una brutal paliza a una anciana: "Le dio el ictus a ella sola"

La mujer está acusada de atacar a una mujer sin motivo aparente a su salida de la frutería

La anciana sufrió un ictus a consecuencia de los golpes que recibió

La nieta de la anciana hospitalizada tras ser agredida en Mallorca: "Le ha provocado un ictus y sigue en la calle, quiero justicia"

Una mujer sufrió una brutal agresión que le ha provocado un ictus. A consecuencia de ello, no puede comer, tiene la mitad del cuerpo paralizado y su nieta, Laura Gómez, hacía un llamamiento en 'TareAR' para que se tomen medidas contra la presenta agresora, una vecina del barrio a quien todo el mundo conoce. Pero además, el reportero ha podido hablar con la acusada, que niega los hechos.

El testimonio de la presunta agresora

"La señora esa yo no le toqué el pelo. Yo me peleé con un señor y a la señora no le toqué un pelo", aseguraba la mujer, que hablaba desde el balcón de su casa ante la cámara y añadía que no hubo agresión que le provocara nada: "Le dio el ictus a ella sola".

Es más, asegura que ha sufrido las represalias por parte del entorno de Antonia: "Y encima ha venido familia suya a agredirme a mí y a pegarme, que tengo el ojo morado".

La acusada insistía en que con quien se peleó fue "con un señor" y añadía que había contactado con las autoridades: "Ahora he llamado hace un rato a la policía a ver si vienen me ayudan. Que me metan en un centro de personas protegidas o algo".

El llamamiento de la nieta de la mujer agredida

En directo en 'TardeAR' hablábamos con Laura Gómez, nieta de la víctima. Nos cuenta que hace once días de la lesión y que su abuela no puede hablar, tan solo se comunica diciendo sí o no con la cabeza.

Según su relato, todo el mundo en el barrio conoce a la presunta agresora, cree que sufre alguna enfermedad y añadía que tiene a su cargo a su madre: "Por la mañana la saca, la deja en un banco cogiendo frío. Le grita como si fuera un perro yo alguna vez la coge del brazo de mala forma, yo creo que le tiene miedo".