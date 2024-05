El llamamiento de Silvia a su hermana Rosa, desaparecida en Castellón: "Ven. Todo tiene solución y se puede hablar"

"Es una persona sufridora. Tenía exceso de trabajo. Creo que ha sido un cúmulo de muchas cosas. Jamás me imaginé este desenlace", señala. Además, añade que hasta su desaparición, hacían vida totalmente normal. En cuanto a los hechos, Miguel Ángel cuenta lo siguiente: "Nos levantamos de la cama. Ella bajó unos minutos antes a la cocina y me fui primero de casa. Cuando volví ya no estaba, tampoco me llamó la atención de nada... pero a la una y media empecé a llamarla porque no venía". Por último, ha hecho un llamamiento para rastrear las naves o fincas y así que su mujer aparezca cuanto antes.