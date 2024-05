Manuel Díaz, "El Cordobés", reacciona a las palabras de su hija tras celebrar el cumpleaños de su abuelo por primera vez: "Tengo que pellizcarme, es un sueño"

Manuel Díaz, "El Cordobés", se ha emocionado mucho en 'TardeAR' cuando se ha empezado a hablar de que su hija Alba ha celebrado el cumpleaños de su abuelo paterno después de toda una vida sin tener relación. Alba Díaz ha compartido una imagen con su abuelo , Manuel Benítez, "El Cordobés" en su cumpleaños y ha escrito lo siguiente: "Qué feliz me hace verte cumplir años tan de cerquita".

Manuel Díaz no ha pasado por alto la celebración del cumpleaños de su padre y la reunión familiar tan bonita que han tenido: "A veces me tengo que pellizcar porque parece que estoy soñando", ha explicado el torero. "El Cordobés" ha comentado que lo que le está pasando es muy bonito: "Es fascinante ver cómo Dios te va dando poco a poco todo aquello que le has estado pidiendo con el corazón".