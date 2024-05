El juez instructor del caso Asunta y el abogado de Rosario Porto coinciden en 'TardeAR': "Fue la mejor defensa que pudo tener Rosario"

José Luis Gutiérrez Aranguren, uno de los dos abogados de Rosario Porto, ha hablado con Ana Rosa para aclarar las cuestiones que se han planteado durante el programa. En primer lugar, el abogado ha explicado que rechazó la herencia: "No me parecía ni ético ni estético. Una persona que estaba privada de libertad no está en situación de poder decidir libremente sobre nada y menos sobre su patrimonio. Como abogado de ella no creo que sea la persona adecuada para recibir nada de ella".