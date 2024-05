Exclusiva | La exempleada de Silvia Tortosa habla en el plató de los papeles de 'la venganza' de la actriz: "Cuando los leí me tuve que sentar"

La asistenta ha contado que ha accedido a hablar y a dar exclusivas porque Silvia necesitaba que el mundo supiese por el calvario que estaba pasando . María José Zurrón ha seguido con ese legado que Silvia hubiese querido y ha hablado de los detalles más íntimos de la actriz: "He dado el paso porque la gente tiene que saber la verdad de lo que estaba pasando". La empleada ha expresado que se siente muy mal por las críticas que está recibiendo por vender la vida de Tortosa : "Me fastidia que digan que ahora estamos sacando su vida. No la estamos sacando, su vida era pública... Ella se exponía, era una artista".

María José Zurrón ha contado lo que sucedió el día que le dieron el alta a la actriz por su depresión. En un principio, Silvia Tortosa pensaba que iba a ir a su casa, sin embargo, la tuvieron que mantener en otra habitación porque no estaba preparada. María José Zurrón ha dejado claro que ella podía visitarla sin permisos: "A mí me dejan subir porque Silvia dijo que si no hablaba conmigo no se movía de la habitación... Lo primero que me dice es: 'Mari, me has traicionado".