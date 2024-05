La última presa sombra de Rosario Porto asegura que se enamoró de dos personas: "La presa de apoyo fue al polideportivo y los vio manteniendo relaciones"

Rosario también le habría hablado de su marido, Alfonso Basterra, con quien asegura que tenía una situación "incómoda" dado que iban a divorciarse. Además, le habría exculpado de todo: "Me dijo que él no era culpable (...) Dijo que no tenía nada que ver, que le daba lástima y yo decía entonces '¿Por qué está detenido? Me lo decía con lágrimas en los ojos".