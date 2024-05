El duro relato de los padres de la joven fugada al cumplir 18 años: "La policía ha hablado con ella y no quiere que sepamos dónde está"

Jessica, su madre, contaba lo que les había dicho la policía sobre cómo se encuentra: "Han podido contactar con ella, han hablado y ha dicho que está bien, que nos lo digan, pero que no quiere que sepamos dónde está". Y mostraba la desesperación ante esta situación: "Estamos a la espera, si no es a nosotros, que se ponga en contacto con algún familiar. Con todo lo malo que hay en el mundo, no puedes dormir, no sabes qué decir a sus hermanos pequeños, es una angustia que no le deseo a nadie, no saber cómo está tu hija".