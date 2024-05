"Si no me arruino con esto, porque te prometo que me estoy arruinando si no me pagan todo lo que me deben, me gustaría hacerte un regalo como muestra de agradecimiento", le habría dicho en una ocasión Rodolfo Sancho. "Es muy importante que nunca parezca que te estamos pagando por tu testimonio", habría recalcado en otro mensaje. También le habría mandado un audio cuando el joven se negó a viajar a Tailandia: "Por favor, no me abandones".