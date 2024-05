Exclusiva | Mark Guscin, única persona que entrevistó a Rosario Porto: "Rosario no tenía fuerza para mover el cuerpo sola. Alguien la tuvo que ayudar"

En 'TardeAR' hemos hablado con la única persona que entrevistó a Rosario Porto: Marck Guscin. Este escritor inglés tardó más de tres meses en conseguir la entrevista, pero finalmente pudo verse con ella cara a cara en la cárcel. "Fue una petición que hice a través de su abogado. Me dijo que estaba perdiendo el tiempo, que no iba a conceder ninguna entrevista", cuenta el escritor. Finalmente la obtuvo y este martes en el programa de Telecinco ha dado detalles muy interesantes del caso Asunta Basterra.

En cuanto a la primera impresión de Rosario, Marck asegura que era una mujer "coqueta" y "diminuta" : "Era bajita, súper menuda y estaba destrozada. Cuando ella apareció iba con tacones, vestido... daba esa impresión de una mujer segura de sí misma. Pero en cuanto empezamos a hablar se derrumbó". Fue ahí entonces cuando Mark le dijo que no iba a ser fácil la entrevista.

"Me contó detalles sobre la niñez de Asunta y el proceso de adopción. Ella mató a Asunta, pero no sola. El Lorazepam es la prueba más clara que hay en contra de los dos padres. Son pruebas científicas. Dicho esto, hubo al menos una tercera persona", asegura Mark Guscin, para posteriormente recordar que "cuando denunciaron los padres todo, el cuerpo no estaba en esa pista forestal".