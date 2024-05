Rodolfo Sancho habría sido víctima de más extorsiones: "Le contactaron desde más países vendiéndole supuestas relaciones tóxicas de Edwin Arrieta"

Estos últimos días una noticia bomba salpicaba por completo el caso Daniel Sancho. Y es que Rodolfo Sancho denunciaba que un hombre que iba a testificar en el proceso le habría extorsionado . Pero la cosa no se quedaba ahí. 'TardeAR' hablaba en exclusiva con Esther Yáñez , una de las periodistas que ha realizado la investigación y que avanzaba algunos detalles sobre el testimonio. Pues bien, este miércoles el programa de Telecinco ha realizado una entrevista a Álvaro López, periodista de 'Vamos a ver' que ha traído más pruebas de la presunta extorsión a Rodolfo Sancho.

Álvaro López destaca dos cuestiones, una la que se intenta vender como si Rodolfo Sancho paga a un testigo falso por su testimonio falso: "Según las pruebas locales a las que hemos podido tener acceso no es así". Sobre si hay pagos de Rodolfo Sancho a este chico, asegura que "sí": "El error de Rodolfo Sancho es ceder a cuando este tipo empieza a pedir dinero de cuestiones que no son judiciales".

"Cuando Rodolfo se planta es cuando este señor le dice que si le puede ayudar para comprar un apartamento de 9.000 dólares. Hay que recalcar que este tipo de pagos en la ley tailandesa no están penados como si podrían estarlo aquí en España", destaca Álvaro López. "Lo que es una estafa es que este señor recibe el dinero y se planta en el aeropuerto de Caracas porque no le paga más. Y ese dinero no se devuelve", añade.