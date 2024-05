Exclusiva | Los audios más desgarradores de la entrevista de Dulce para 'Lecturas'

Dulce ha confesado que tiene depresión crónica y que ha perdido todo su dinero: "Me da hasta vergüenza no tener ni para arreglarme la boca"

La exniñera de Isa Pantoja ha confesado que ha intentado sin éxito quitarse la vida: "Quisiera tener más valor"

Alessandro Lequio reacciona a la dura entrevista de Dulce Delapiedra: "Ha cometido dos errores de libro"

La exniñera de Isa Pantoja está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que está sumida en una depresión. Dulce ha concedido una entrevista a una revista en donde ha contado todo lo que está viviendo. En dicha exclusiva ha manifestado que se ha intentado quitar la vida tomando pastillas y también ha arremetido contra la tonadillera, Isabel Pantoja.

'TardeAR' ha podido acceder a los audios inéditos de la entrevista que ha dado Dulce para 'Lecturas'. En la entrevista Dulce no ha podido contener las lágrimas y ha explicado que no tiene dinero: "Es que me da hasta vergüenza no tener ni para arreglarme la boca. No tengo ni para arreglar el coche para ir a ver a mi niña".

El grito más desesperado de Dulce se ha podido escuchar en la entrevista más dura: "¡Hoy mismo me quisiera ir con mi madre! Hoy mismo daba la vida por irme con ella". Dulce está viviendo una situación crítica y tiene que lidiar con un pésimo estado de salud: "Me da miedo el futuro, el no valerme por mí misma".

La exniñera de la Pantoja ha enumerado todo lo que le sucede: "Tengo hernias de disco cervical, dorsal, las lumbares, las rodillas, tres costillas rotas, las piernas, fibromialgia, depresión crónica". Por otro lado, Dulce ha confirmado que solo está cobrando un subsidio de 400 euros: "No me da ni para el alquiler".