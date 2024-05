Sale de fiesta y es torturado, el extraño secuestro de Moisés: "Me empezaron a propinar puñaladas en la mano"

Moisés ha hablado con Ana Rosa en 'TardeAR' sobre cómo sucedió todo y ha comenzado hablando sobre la duración del secuestro: "Más o menos 12 horas... fue bastante tiempo. Quise reaccionar para tirarme por la ventana, pero como no me salió me llegaron a agarrar y hubo un forcejo. Me empezaron a propinar puñaladas en la mano para que dejara de gritar".