La monja fugada del convento de Belorado acusa al padre Rojas de convertirlo en una secta: "En ese ambiente ya no se podía estar"

Sor María Amparo es la disidente que ha arremetido contra Pablo de Rojas: "Si yo no aceptaba estar bajo su jurisdicción, tendría que marcharme"

La monja se fugó del convento de Belorado y ha confesado que no se pudo despedir de las hermanas: "Igual ni saben ni que estoy ahí"

Una mujer acusa al padre Rojas, líder de las monjas de Belorado: "Intentó comprarnos una casa en dinero B"

La versión de las monjas clarisas de Belorado y de su líder, el padre Rojas, ya se ha conocido, pero ahora 'TardeAR' ha podido saber lo que opina una de las monjas fugadas, que no ha dudado en catalogar de secta a la organización de este falso obispo, que tantos problemas le está suponiendo a la Iglesia.

Sor María Amparo es la clarisa que ha abandonado el convento y la que se ha convertido en la disidente principal que va en contra del falso obispo. La monja ha confirmado que el padre Rojas se autoproclamó líder del convento: "Pablo de Rojas nos dijo: 'Desde ahora yo soy el superior, el que manda en la comunidad, y ustedes están bajo mi jurisdicción".

Tras esto, ha explicado que por no acatar su mandato salió del convento: "Dije que no era lícito planear este asunto sin haber tenido una reunión. Yo le dije que sor Pilar y yo no sabíamos nada y las mayores tampoco, y me respondió, que con que hubiera una mayoría era suficiente. Al final, me dijo que, si yo no aceptaba estar bajo su jurisdicción, tendría que marcharme".

Sor María Amparo ha confesado que no le han dejado hablar con las demás monjas y tampoco pudo despedirse: "Decidí que así no se podía estar. He sufrido una vigilancia total para que no pudiera hablar con las hermanas mayores. No me han dejado despedirme de ellas".