Una mujer hace un llamamiento desesperado: su maltratador lanzó a su bebé contra el suelo y ahora está a punto de salir de prisión

Tamara se quedó embarazada con 16 años y, cuando estaba de unos seis o siete meses, su pareja ya la amenazó: "Me dijo que ya estaba amarrada". A partir de ese momento empezó a sufrir "palizas" pero ella misma tapaba las agresiones cuando su madre le preguntaba por los moratones que le veía.

En el lugar había guardias civiles, con lo que el hombre fue juzgado y condenado a 14 años de prisión: "Uno de los que testificaron testifican, aparte de que me tuvieron que reanimar al niño porque quedó inconsciente, dice que lo tiró con tanta fuerza como si fuera a estallar un melón".

Tras lo ocurrido, perdió la patria potestad de su hijo y Tamara le quitó sus apellidos, pero imagina que sabe dónde viven. Desde aquel momento han pasado cinco años y parece que el condenado está a punto de salir de prisión. Está en Toledo, pero Tamara teme que pueda coger un avión para tomar represalias en su contra dado que solo se le quitará el pasaporte, no el DNI: "Sale mañana y conmigo no se han puesto en contacto para decirme".

En total, esta persona le debe 90.000 euros en concepto de indemnización y de manutención, con lo que Tamara no entiende que ya le saquen de prisión porque haya hecho tres ingresos de 20 euros: "Ya lo dejan salir de permiso ¿Pero de qué manera funciona el sistema? (...) Es impotencia, le caen 14 años y no cumple ni media, no lo entiendo".