Un amigo íntimo del abuelo que mató a sus nietos en Huétor Tájar: "Su forma de actuar no era la misma"

Juan y Manuel, íntimos amigos de Pepe, han señalado en 'TardeAR' que desde el accidente que tuvo había cambiado bastante: "No contaba muchas cosas íntimas. Pero nosotros sabíamos que no tenía la misma forma de actuar". Y es que el abuelo y los nietos de Huétor Tájar sobrevivieron a un accidente de tráfico hace dos meses en el que murieron la madre y la abuela. Un accidente que quizás marcaba un antes y un después en la vida de Pepe.

Además, han apuntado que a pesar de que quería mucho a sus nietos, "nadie se esperaba esto. Ni el pueblo entero", ha dicho Juan. Por su parte, Manuel reiteraba también -de la misma manera que Manuel- que desde que Pepe tuvo el accidente, todo cambió: "De ahí viene la cosa. Le cambió la vida y se le ha puesto la cabeza... yo no sé. Creo que sí estaba en tratamiento".

"Esto no se lo esperaba nadie. A lo mejor él sí se podía haber quitado la vida, pero lo que ha hecho con los nietos... no quería nadie que se hiciera eso", confiesa Manuel. Además, añadía que Pepe llevaba a sus nietos todos los días al instituto: "Las dos familias por las dos partes no eran problemáticas. Los niños querían a su abuelo con locura". Sobre si Pepe había tenido alguna historia rara en el pueblo, Manuel asegura que "jamás, en la vida".