'TardeAR' habla con el entorno de María del Monte e Inmaculada Casal tras la libertad de Antonio Tejado: "No tienen sed de venganza"

A su vez, el entorno asegura que "ojalá (Antonio Tejado) hubiera salido en libertad pero sin cargos. No le desean el mal a nadie". Por otro lado, hablan de un "daño irreparable, que es el daño moral y psíquico, el susto a ellas no se lo va a quitar nadie y nadie les va a devolver lo mal que lo han estado pasando. Piensan que ojalá esto no se hubiese producido y quieren que termine de una vez todo lo que está ocurriendo".