Exclusiva | Bárbara Rey valora la expulsión disciplinaria de su hijo, Ángel Cristo Jr., de 'Supervivientes': "No se puede defender lo que ha hecho"

Las sorprendentes palabas de Bárbara Rey tras la expulsión de Ángel Cristo Jr. de 'Supervivientes': "No está bien"

Bárbara Rey valora la expulsión disciplinaria de su hijo, Ángel Cristo Jr., de 'Supervivientes'. La vedette cree que no lo tenía planeado pero asegura que es algo que no se puede justificar. Además, deja claro que no quiere saber nada de Ana Herminia y anuncia que su demanda contra la pareja continúa adelante: "Cuando vuelva, la recibirá, eso sigue en marcha":

"Yo después de todo lo que he visto y he vivido no me sorprende nada de Ángel. Nada, nada, nada", decía Bárbara, que creía entender sus motivos, aunque no lo defendía: "Su reacción, que no la justifico, fue porque le dolió mucho lo que le dijo Aurah".

Eso sí, Bárbara no cree que lo sucedido estuviera entre los planes de su hijo: "No se puede defender lo que ha hecho, yo creo que no lo tenía preparado".

La vedette quería saber si él estaba ya en España, aunque dejaba claro que su intención no es entablar contacto con Ángel: "¿Él ha venido ya? No porque vaya a hablar con él o a verle, lo digo por saber".

En su opinión, a Ángel le hubiera venido muy bien ganar el concurso y el dinero del premio: "Me hubiese gustado que ganara", decía.

Bárbara Rey no quiere saber nada de Ana Herminia

En cuanto al futuro de la pareja, Bárbara espera que les vaya bien porque si se rompe su hijo lo va a pasar "muy mal". Sin embargo, ella no quiere tener nada que ver: "Me da igual ya lo que haga Ana Herminia, yo paso de ella. No me interesa nada de ella".