La versión de los padres del bebé que casi fue atropellado al gatear solo por la carretera: "No pensamos que iba a salir a la calle"

La Guardia Civil tuvo que llevar a los padres al cuartal de Vejer de la Frontera y tras contactar con la Autoridad Judicial, fueron puestos en libertad. Los padres habrían dejado al bebé en su casa con un amigo con síntomas de embriaguez , que explica que no se dio cuenta de que el bebé había salido de la casa.

‘TardeAR’ ha podido hablar en exclusiva para conocer la versión de los padres del bebé. El programa ha podido acceder a la vivienda de los padres y han explicado cómo sucedió todo. Los progenitores han advertido que lo que se está contando de ellos no es cierto. Lucía ha relatado las palabras de los padres: “De lo que se habla no es nada cierto, que las cosas no son así”.