Un vecino se encierra en un pozo a la espera de la sentencia del caso del 'Dioni de Almensilla': "De aquí no me muevo. Es mi último recurso"

Francisco subraya la gran "desvalorización de los terrenos. En la Junta de Compensación sigue el mismo presidente y los demás se han ido corriendo. Y mientras tanto, los vecinos estamos abandonados. Los vecinos estamos enfrentados por culpa de ellos, nos estamos jugando nuestras tierras". "Yo voy a estar aquí hasta que alguien de alguna Administración venga aquí, porque yo no voy a buscarlos más. Yo me quedo en el pozo, de aquí no me muevo", denuncia.