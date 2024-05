Ana Rosa defiende a Sofía Cristo de las duras declaraciones de su hermano Ángel: "Lo que ha dicho de ella me parece miserable"

Bárbara Rey y Sofía Cristo sí que están dispuestas a levantar la manera blanca, pero Ángel Cristo y su mujer, Ana Herminia, no dan ninguna tregua. Ángel ha dado unas declaraciones muy fuertes sobre su hermana : "Ella debería alejarse de todo lo que le cause estrés. Lo que no quiero es que ella en ningún momento pueda recaer y que esté mal".

Ana Rosa no ha podido evitar comentar estas horrorosas palabras de Ángel Cristo y le ha lanzado un mensaje muy contundente. La presentadora de 'TardeAR' se ha escandalizado con las declaraciones que ha dado sobre Sofía Cristo: "Lo que ha dicho de su hermana me parece miserable".

La presentadora ha comentado que ella no duda de que Ángel tenga pruebas de lo que pasó en su infancia y quiera justicia, pero no le ha parecido bien que se meta con la adicción que tuvo su hermana: "Una chica que ha salido, con lo que cuesta salir de una adicción, que se dedica a ayudar a los demás, que es una tía trabajadora y estupenda, que le diga que no se estrese para que no vuelva a recaer es como recordar: "¡Me parece muy miserable!"