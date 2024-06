Jaime Caravaca reconocía que sus comentarios habían sido "un momento de calentón" y aseguraba que no estaba a gusto con la situación. "He hecho un comunicado no solo para el padre del bebé sino en general porque han habido mensajes de todo tipo. Amenazas, insultos de gente ajena... Pero también gente afectada por el mero hecho de tener hijos. Entonces esas disculpas también son para ellos", aseguraba.