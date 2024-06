Lo que Mariló le ha pedido a Isabel Pantoja: "Le ha dicho que quiere apartarse, que necesita tiempo"

Al parecer, la amiga de la tonadillera está "sobrepasada" y "harta": "No puede más con los feos que ha recibido por parte de Agustín" y, por ello, habría tomado "una decisión muy importante" que va a cambiar las cosas.

Eso sí, Leticia Requejo apuntaba que no cree que estemos ante algo definitivo: "La relación a día de hoy no está rota, me transmiten que ambas confían en que esta amistad, con el tiempo vuelva, a ser lo que era. Se han dado un break, un tiempo".