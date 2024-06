Agustín Pantoja habló con Mariló tras su ausencia en un concierto de Isabel Pantoja: su conversación

Isabel Pantoja no habría reaccionado bien ante esta decisión de su amiga: "No está bien, no está pasando su mejor día ni su mejor semana. Todo este malestar viene dado por la decisión de Mariló de tomarse un tiempo en esta relación de amistad".

Mariló acaba de decidir que se aparta pero ya se ausentó de un concierto y el motivo fue muy diferente: "No es que no estuviera invitada, no va porque da la casualidad de que se constipa, nada grave, pero no quiso ir por no contagiar ni a nadie del equipo ni a Isabel".