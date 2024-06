Un joven pierde un ojo tras sufrir un porrazo de un guardia civil en medio de una pelea

Agustín acudió a una feria de Cádiz con unos amigos, pero se vio inmerso en una pelea en la que tuvo que intervenir la guardia civil. En directo en 'TardeAR' nos ha contado que fue a ayudar a un amigo a levantarse y, de repente, sintió un porrazo que le ha costado la visión de un ojo. Ahora no sabe si podrá optar a un trasplante de ojo, sufre mucho dolor y no puede desempeñar su trabajo.

Agustín García tiene 24 años y su vida cambió el 29 de mayo en la Feria de El Colorado, en Cádiz, tras implicarse en una pelea. Él mismo nos ha contado en 'TardeAR' que iba con sus amigos, se cruzaron con tres chavales y, tras un desencuentro, acabaron llegando a las manos: "No fue para tanto para que llegara la guardia civil dando palos de esa manera", explicaba.

Al parecer, le quitó a su amigo otro chico de encima y, cuando fue a levantarle del suelo, sufrió el porrazo: "Cuando fui a levantar la cabeza me dieron el palo, no tengo en el cuerpo nada, ni un arañazo ni un moratón, nada más que lo del ojo".

Tras sufrir la lesión, el joven fue operado durante más de cinco horas pero los médicos le han dicho que no podrá recuperar la visión de ese ojo. Su esperanza es que la vena ocular no esté muy dañada para, el día de mañana, optar a un trasplante.

Esto ha sumido a Agustín en una profunda tristeza ya que era albañil y ahora no puede desempeñar su trabajo: "No me quiero ni mirar al espejo", confesaba.