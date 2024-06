Un dueño de un bar cuelga un cartel de su excamarero en la puerta acusándole de estafa: "Ganaré el juicio"

El jefe del local contrató en su día a José Manuel en abril de 2023, casi un año y medio de trabajo. Sin embargo, el pasado viernes 14 de junio, el resto de empleados se sorprendían cuando vieron que el presunto ladrón había reventado la caja fuerte llevándose los 1.200 euros. José Manuel ha negado que haya timado a su jefe: "Sí me ha prestado dinero, pero yo no le he estafado nada".