"Salgo corriendo. Me identifico con 'Alto, Guardia Civil'. Ella me confirma que es su marido quien le está pegando. Estaba muy agresivo verbalmente con amenazas e insultos pero negaba los hechos, decía que no había hecho nada. Desprendía olor a alcohol y por la sintomatología podría haber ingerido grandes cantidades de alcohol", ha explicado la agente.