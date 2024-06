El testimonio de una víctima de los ladrones que disfrazaban mendigos para robar bancos: "Con el DNI sacaron 2.980"

Un de las víctimas a la que le desvalijaron la cuenta ha explicado todo lo que le hizo este grupo de ladrones en 'TardeAR': "Usaron todas mis tarjetas y se gastaron más de 800 euros en efectivo. De la tarjeta me quitaron 90. Con el DNI sacaron 2.980 del banco. Me robaron la cartera, un mes después se presentaron en una oficina de mi banco y preguntaron cuánto dinero tenía. Tenía 2.165 euros y me sacaron 2.000"