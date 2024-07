El testimonio del hombre que encontró a un bebé en una bolsa de supermercado en Carabanchel: "Fue impactante"

Cuando Abraham se encontró al recién nacido, el bebé no lloraba y "apenas se movía": "Tuve que quitar la toalla y medio tocarlo para ver si en realidad estaba vivo o estaba muerto". Fue entonces cuando llamó a su amiga Sony, que describe lo que se encontró como algo "impresionante": "Cuando me llamó yo no me lo creía. Vine corriendo y cuando vi la bolsa, soy madre y no me pude contener. Cogí el bebé en brazos y vinieron la Policía, el Samur...".