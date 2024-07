Un reportero tiene que cortar la conexión por una fuerte discusión entre vecinos: "Me has insultado en la tele"

Por un lado, Mari Carmen ha asegurado que los ataques de su vecino no están justificados porque ella no tiene la televisión alta: "Yo tengo la tele medio bajita porque a mí no me gusta el volumen fuerte. Él me pegas esos golpes porque le da la gana". La señora ha comentado que la Policía Nacional ha ido varias veces a su piso para comprobar el ruido y han dicho que es imposible que el vecino oiga la televisión desde su casa.