Habla una de las pasajeras del tren parado cinco horas sin agua ni comida: "No nos han dicho la verdad"

"No nos han dado ni comida ni agua, nos hemos parado antes de las dos y no llevábamos comida porque íbamos a llegar a la hora de comer", comentaba la pasajera, explicando que el personal del tren había pasado en unas tres ocasiones sin decirles nada: "Han ido de un lado para otro corriendo, decían que no sabían nada y que no nos podían decir nada, que no nos podían dar ninguna explicación y no han preguntado si alguien se había mareado o deshidratado".