Hablamos con Sandra Madoc, la nueva obsesión de Escassi: "Álvaro me ha propuesto hacer cosas varias veces"

"Él intentó quedar conmigo pero a mí me interesan otro tipo de personas, no me interesan hombres que quieren conocer a tantas. Me acaban de cancelar un trabajo por estar relacionado con este tema (de Escassi)". Con estas palabras explica Sandra en exclusiva para 'TardeAR' que el jinete se ha puesto en contacto con ella para hacerle "proposiciones indecentes".