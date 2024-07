Clara Cervantes, sobre aquellos que critican que pese 150 kilos: “Te afecta lo que tú quieres que te afecte”

“ Peso 150 kilos y me gusta mi cuerpo ”, afirma Clara Cervantes, una joven que sufre continuamente críticas por su peso en redes sociales.

Esta almeriense comenzó a tener problemas con la comida siendo solo una niña , cuando se juntó con un grupo de amigos que resultó ser tóxico. En ‘TardeAR’ explica cómo, con el paso del tiempo , ha ido gestionando las críticas hasta el punto de que ya no le importan las opiniones de los demás.

“Al principio me afectaban un montón las críticas, sobre todo por algunos comentarios fuertes, pero con el tiempo me di cuenta de que no tenía por qué afectarme. Al fin y al cabo, era mi actitud de seguridad la que les estaba molestado a ellos”, reflexiona Clara en su entrevista en el plató de ‘TardeAR’.