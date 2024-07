'TardeAR' se infiltra en el acto de Miguel Bosé donde promueven la lejía como cura para el autismo

El cantante confesó que no está vacunado: "Los que están al otro lado están acojonados. No me he vacunado ni he vacunado a mis hijos". Bosé contó que pasó por un infierno cuando tuvo que tomar medicamentos tras diagnosticarle una tuberculosis: "Hace un tiempo me diagnosticaron una 'fuerte' tuberculosis. Me recetaron cinco antibióticos durante periodo larguísimo, con graves efectos secundarios".