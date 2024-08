El motivo por el que se juzgará al marido de Ana María Knezevich por secuestro y no por asesinato: "La diferencia es abismal"

A Ana María se le perdió la pista en Madrid y, tras meses de búsqueda, su exmarido fue detenido a su regreso a Estados Unidos. David Knezevich será juzgado el próximo 21 de octubre pero se le acusará de un presunto secuestro y no de asesinato ¿El motivo? Rosa Conde lo explica en 'TardeAR': "No han pedido asesinato porque el cuerpo no ha aparecido, la diferencia es abismal".