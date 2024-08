La ausencia en el cumpleaños de Isabel Pantoja: "Agustín le dijo 'si quieres celebrar el cumpleaños con tu equipo, yo no voy a estar"

Este año, Isabel ha cumplido años en Castellón, donde llevaba dos días preparando su concierto. Al parecer, a última hora del día de su cumpleaños, la cantante decidió "volver a rodearse de todo su equipo" para soplar las velas tanto con sus amigas como con el staff pero a Agustín "no le apetecía nada" ese plan: "Lo que me transmite el equipo es que no le apetecía juntarse con todo el equipo para un día tan señalado, no quería compartir ese día con más gente que no fuera su hermana".