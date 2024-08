María Miñana, periodista de ‘TardeAR’, alerta de 'la estafa de la DGT' que ha sufrido: “He sido víctima de los estafadores que persigo”

“A mi hace un tiempo me pasó con una multa, que se me pasó el plazo y la multa se multiplicó. Entonces, con las prisas, accedí a ese mensaje, abrí un link que me remitió a la página web que yo pensaba que era la oficial de la DGT. Automáticamente metí todos los datos, de la tarjeta de crédito, dirección, DNI, teléfono, y una vez enviado ya me di cuenta de que había sido víctima de la estafa”, alerta María en ‘TardeAR’.