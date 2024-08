Piedad y su pesadilla con una inquiokupa que le debe 30.000 euros de un local: "Se ha llevado y roto todo"

Piedad ha hablado sobra el calvario que está viviendo con su inquiokupa. La dueña del local ha explicado lo que le dijo la inquiokupa cuando la denunció: "No tuve más remedio que buscar una abogada y la denuncié. Cuando le llegó la citación me llama y me dice que por qué lo he hecho, que se lo tendría que haber dicho a ella. No he vuelto a hablar más con ella".