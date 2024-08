Una cuidadora roba a un matrimonio de ancianos casi 50.000 euros: "El dinero no me importa ya. Lo que quiero es vivir tranquila"

'TardeAR' ha podido hablar en exclusiva con Marta, anciana víctima de la estafa. "Me entero cuando fui al banco, en el banco me dijeron que me quitaban dinero. Debía de saber el pin, no sé. El dinero no me importa nada, lo que quiero es vivir tranquila y estar con mi marido. No quiero saber nada más", asegura en el programa de Telecinco.

El duro testimonio de Marta no acaba aquí: "Mi marido está enfermo, yo le tengo que dar la comida en la boca. No tengo dinero, no tengo nada pero la gente me da comida. He adelgazado muchos kilos y no como nada... no se recuperada nada cuando te roban. Por mucho que te dicen que se va a recuperar, no se recupera nada".