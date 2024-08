"Estaba medio muerta y me faltaba muy poco. Yo lo sentía ya. No estaba bien. Me juntaba las muñecas como que me pusiera unas esposas y me ponía bridas. Me ha llegado a poner 13, 14, 15 o 20 bridas juntas atada al somier y a la cama", relata la víctima del secuestro, que había denunciado a su pareja por malos tratos aunque, por razones que se desconocen, decidió retirar la denuncia.