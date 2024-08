Los fans se posicionan ante la polémica de Maite Galdeano y Kiko Jiménez: "Se ha inventado un personaje"

Todo comenzó hace pocos días cuando la colaboradora de televisión acudió a su cuenta de Instagram contando que Sofía y Kiko la habían echado de casa. En ese vídeo Maite acusaba a la pareja de la ex participante de 'Supervivientes All Stars' de tener toda la culpa, denunciando que su hija estaba "abducida por el ser que tiene al lado". La pareja no tardó en pronunciarse y fue el mismo Kiko Jiménez quien salió públicamente a decir que su suegra necesitaba ayuda psicológica.