La indirecta de Sofía Suescun a su madre, Maite Galdeano, en redes sociales: lee 'Madres narcisistas'

"Me lo recomendasteis mucho y estoy deseando leerlo", escribía Sofía Suescun en su perfil de Instagram y mostraba un pantallazo de su última compra: el libro 'Madres narcisistas'.

Pero ¿Es Maite una madre narcisista? 'TardeAR' recordaba algunas de sus declaraciones más polémicas con respecto a Sofía: "Dice que quiere vivir sola ¿Pero esto que es? Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo".