Exclusiva | El compañero de piso del joven que se coló desnudo en el dormitorio de sus vecinos: “Está muy loco”

Jorge continúa su testimonio y detalla cómo fue el momento en el que se coló en casa del matrimonio: “Como no podía dormir, al rato me encuentro a Mateo llamando a la Policía, llamó también con mi móvil. Ya subí y me encontré al detenido en mitad de las escaleras… Me dijo que dónde vivía, qué cuántos años tenía, pero yo pasé y subí directamente a casa. Luego ya, al rato, escucho los gritos de los vecinos de que se les había colado alguien en casa”.