Exclusiva| Las imágenes de la boda africana de Maite Galdeano y su exmarido Ugo Joseph, sin censuras

"La Maite se fue a Nigeria sola para buscar a su príncipe. Mi familia me decía que estaba loca, llegué a un poblado muy pobre, me entró un miedo... pero me santigüe y como soy la elegida de Dios me dio la fuerza para disfrutar de todo aquello", son algunas de las palabras que ha dicho Maite Galdeano en su entrevista a la revista Lecturas sobre esta boda.