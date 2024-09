De no fumar a guardar silencio: las normas que Dominique ponía en la habitación para los hombres que violaban a su mujer

"No había escuchado nada tan brutal", decía Ana Rosa Quintana tras repasar lo sucedido en el caso que ha dejado completamente en 'shock' al país. Y, es que, la presentadora se ponía en la piel de esta mujer: "Creo que no va a poder recuperarse nunca por cómo se ha enterado de esto. Imáginate, es el padre de tus hijos, el amor de tu vida y enterarte así, por la Policía".

Manu Marlasca ha dado los detalles de lo que pasaba en la habitación donde Dominique invitaba a los 83 hombres que violaron a su mujer, entre las que los violadores no podían fumar ni usar colonia, tenían que desnudarse en la cocina y calentarse las manos con agua caliente para no despertar a esta mujer y que no se enterase de lo que estaba sucediendo.