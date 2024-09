M.ª. José Galera, primera expulsada de 'GH 1', sobre la participación de su hija en la nueva edición: "Se repite la historia"

"Hace tres meses mi hija Laura me llama por teléfono viniendo del AVE desde Madrid y me cuenta ella que el Súper le ha dado muchos recuerdos para mí", ha señalado María José. El presentador de 'TardeAR' se ha sorprendido mucho cuando la exconcursante ha comentado que su hija no le contó que se había apuntado al casting de 'GH'.