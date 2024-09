Cristian Suescun, acusado por el promotor de un bolo de Maite Galdeano: "Quien rompe el contrato es él"

"Por conseguirle el bolo tenemos un contrato", decía el hijo de Maite y recordaba: "Me mandó el dinero, pasan como dos semanas, salta esta historia que me tiene a mí hasta aquí y el hombre me llama y me dice 'no estás haciendo nada', pero él ya estaba hablando con mi madre: "Me dice no estás poniendo de tu parte, me cuelga y me bloquea".