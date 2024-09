El hermano de la mujer agredida por su expareja tras quemarla con gasolina: "Estaba gritando de dolor"

Miguel ha confesado que un día el coche de su hermana Yohanna apareció calcinado: "Su coche apareció ardiendo en llamas, cuando en la tarde anterior había tenido un encontronazo con él". Por otra parte, Miguel ha indicado que no sabía los antecedentes del detenido: "Lo de la anterior pareja me enteré cuando fui con ella a poner la denuncia de lo del coche. Me quedé de piedra, no lo sabía".