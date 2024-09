"Nos conocimos en Barcelona en 1967 en una corrida de toros en la que yo estaba con mis padres. Me estaba mirando porque yo llevaba un vestido corto y yo le miraba pensando que qué guapo. Vi la corrida, fuimos al hotel y vino el conserje diciendo que un hombre me quería conocer. Hablé con él, me saqué unas fotos y luego me dijo que iba a torear en Colombia. Convencí a mis padres para ir", recuerda Denise sobre cómo empezó su historia de amor con Paquirri.